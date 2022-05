Aktuell si ronn 14.300 Leit bei der ADEM ageschriwwen, déi no enger Schaff sichen. Dat ass ee Fënneftel manner wéi am Abrëll zejoert.

Bei d'Zuel vun de Chômeuren kann Een och eng 4.500 Leit dobäirechnen, déi an enger vun de Beschäftegungsmesuren dra sinn an also och net de volle Loun kréien.

Aktuell ginn et eng 12.700 fräi Plazen, déi bei der ADEM gemellt sinn - en absolutte Rekord.

D'Laangzäit-Chômeuren maachen aktuell nach ëmmer bal d'Hallschent vun alle Chômeuren aus. Dëst si Leit, déi méi wéi 1 Joer bei der ADEM ageschriwwe sinn.