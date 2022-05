Et bleiwen nach eng Partie Froen, mä Zil bleift, datt d'Gesetz, dat den Accord aus der Tripartite ëmsetzt, deen anere Mount duerch d'Chamber geet.

Am Juni soll jo, de leschte Berechnungen vum Statec no, och schonn déi nächst Indextranche erfalen, déi notamment duerch Steierkreditter kompenséiert soll ginn. Den Direkter vum Statec Serge Allegrezza stoung e Freideg den Deputéierte vun der Tripartite-Spezialkommissioun Ried an Äntwert an der Chamber. An der Lescht gouf et jo Diskussiounen, well kuerz nom Ofschloss vun der Tripartite, de Statec seng Previsioune vun der Präisdeierecht no uewe revidéiert huet. Trotz enger méi héijer Inflatioun, géifen d'Mesuren, déi an der Tripartite ausgehandelt goufen, fir dëst Joer awer duergoen, fir de Kafkraaftverloscht opzefänken. Dat hätt ee sou gerechent, huet de Serge Allegrezza e Freideg de Moien am RTL-Interview betount. Mat der Nuance, et kéint kee wëssen, wat am Wanter geschitt.

Et bleift dann derbäi, datt d'Sozialpartner net méi an d'Spezialkommissioun geruff ginn. Dem President Gilles Baum vun der DP no géif an der Chamber net méi nei verhandelt, mä just den Accord gesetzlech ëmgesat, deen d'Regierung mat de Sozialpartner fonnt hat. D'Beruffskummeren dogéint sollen nach gehéiert ginn an d'Deputéiert waarden och nach op den Avis vum Staatsrot.