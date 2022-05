All Nuecht sinn 250 Aarbechter an 200 Maschinnen um Fluchhafen am Asaz.

Dat geet vu schwéiere Camionen iwwer Baggere bis hin zu Walzen. Tëscht 23 Auer a moies no 5 Auer gesäit et um Findel ewéi un engem Chrëschtbeemchen aus. Vill faarweg Luuchte blénken an den Nuetshimmel. Dobäi gëtt all eenzelen Aarbechts-Schrëtt am Detail festgeluecht.

Aktuell gëtt a 4 verschiddene Beräicher geschafft. D'Gréisst vun den Aarbechten, déi aktuell realiséiert ginn, ass vergläichbar mat der Gréisst vun 137 Fussballterrainen. D'Aarbechten un der Pist ginn tëscht Abrëll an Oktober duerchgefouert. Zwee Joer sinn dofir ageplangt. Fält emol eng Maschinn en Panne kann direkt reagéiert ginn. D'Pist huet eng Längt vu 4 Kilometer. An déi gëtt komplett frësch gemaach. Geschafft gëtt wärend der Nuecht. Esou kann de Fluchtrafic daagsiwwer oprecht erhale bleiwen. Fir keng Zäit ze verléieren a séier schaffen ze kënnen, gëtt et um Fluchhafen och e risege Stock. Hei leien all néideg Materialie prett. Iwwer 200 Nuechte leien elo schonn hannert den Aarbechter. Bis dësen Oktober wäert déi komplett Pist vum Lëtzebuerger Fluchhafen dann nei gemaach sinn.