Wéi et ausgesäit zirkuléieren zanter en Donneschdeg Fotoe vum Corrigé vum Geschichtsexamen op der Première.

Wéi et vum Lex Folscheid aus dem Educatiounsministère heescht, wier een um Freideg de Moien fir d'éischt dovunner gewuer ginn.

De Geschichtsexamen war e Mëttwoch. Dem Ministère no gesäit et den Ament duerno aus, wéi wann d'Fotoe vum Corrigé réischt nom Examen gemaach gi wieren. Vläicht hätt de Corrigé nom Examen an enger Poubelle geleeën.

Et hätt een all Zäit keen Element, dat drop hindeit, datt d'Screenshotte scho virdrun zirkuléiert sinn. Duerfir missten d’Schüler a Schülerinnen sech fir den Ablack keng Gedanke maachen, datt den Examen, dee se geschriwwen hunn, seng Gültegkeet verléiert.

Den Examens-Corrigé gëtt zesumme mat de Froen den Dag selwer vum Examen opgemaach. D'Surveillante vun den Examen kënnen drop zréckgräifen, wa punktuell Nofroen wärend dem Examen sinn.

Den Educatiounsministère ass eegenen Aussoen no a Kontakt mat der nationaler Schülerkonferenz Cnel an dem Jugendrot CGJL.