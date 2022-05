Bei 3 vun de 4 Accidenter déi am Bulletin vum 112 stoungen, waren et 2 Autoen, déi sech ze pake kruten.

Dat eemol en Donneschdeg de Mëtteg 12.19 Auer op der N8 Bei Brouch a Richtung Sëll, eemol um 15.26 Auer an der Rue Aessen zu Zolwer an um CR234B Scheedhaff a Richtung Sandweiler, dat um kuerz no hallwer 5. All Kéier gouf eng Persoun blesséiert.

Zu Mamer an der Areler Strooss dann koum et nach zu enger Chute vun engem Cyclist, och hei gouf et eng blesséiert Persoun.