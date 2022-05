Um Belval ass e Freideg den Owend e Motocyclist gefall. Zu Dummeldeng krute sech zwee Gefierer ze paken an op der A13 ass e Won an d'Leitplanke geroden.

E Freideg den Owend ass um Belval um Boulevard de la Recherche kuerz virun 20 Auer e Motocyclist gestierzt a gouf dobäi verwonnt. Dräi Blesséierter gouf et bei enger Kollisioun tëscht Dummeldeng an dem Waldhaff. Hei sinn zwee Autoen net laanschtenee komm. Tëscht Schëffleng an der Sortie Keel ass en Auto an der Nuecht op e Samschdeg an d'Leitplanke gerannt. De Bilan sinn zwee Blesséierter.