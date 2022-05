Ronn 4.900 Persounen hunn d'Petitioun schonn ënnerschriwwen. Et bleiwen nach 20 Deeg, fir weider Ënnerschrëften ze sammelen.

Et kënnt zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber iwwert de Remboursement vun de Rechnunge vu Consultatioune bei engem Psycholog. D'Pétition publique, déi dat fuerdert, ass elo vu bal 4.900 Leit ënnerschriwwe ginn an et bleiwen nach 20 Deeg fir z'ënnerschreiwen. D'Petitionärin argumentéiert, vill Leit géifen net bei e Psycholog goen, well si et sech net leeschte kënnen, well d'Rechnungen net vun der CNS iwwerholl ginn.