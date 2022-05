Zu Lëtzebuerg gouf et nach kee Verdachtsfall oder confirméierte Fall vun Afepouken. Trotzdeem wëll d'Santé an deem Kader sensibiliséieren.

D'Santé mécht dowéinst den Appell u Leit mat folgende Symptomer, sech beim Nationale Service vun Infektiounskrankheeten am CHL ze mellen: Ausschlag op der Haut, Féiwer, Kappwéi, Muskelen an de Réck wéi, geschwolle Lymphdrüsen, Schüttelfrost a Middegkeet.

Persounen, déi e Verdachtsfall vun Afepouken duerstellen, ginn och gefrot, op sexuell Aktivitéit ze verzichten an och soss näischt z'ënnerhuelen, wou enke Kierperkontakt besteet, bis eng Infektioun ausgeschloss respektiv ausgeheelt ass.

Schreiwes

Pas de cas de variole du singe à ce jour au Luxembourg (21.05.2022)



Communiqué par : ministère de la Santé

Le ministère de la Santé signale qu'il n'y a pour le moment aucun cas de variole du singe suspect ou confirmé au Luxembourg.

La situation est surveillée de très près avec les partenaires européens. Il s'agit pour le moment de sensibiliser à la propagation potentielle du virus de la variole du singe.

La variole du singe : une maladie virale rare

La variole du singe est une maladie virale rare, transmissible à l'homme par des animaux. La transmission interhumaine est rare, mais possible, surtout en cas de contact étroit, avec in risque plus élevé pour les personnes ayant des partenaires multiples et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Les virus de la variole du singe sont répandus en Afrique Occidentale et Centrale chez les rongeurs.

Quel est le mode de transmission ?

La variole du singe se transmet par contact sexuel avec une personne atteinte ou ses fluides corporels, y compris la salive.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes sont les suivants : éruptions cutanées, fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Tout cas suspect et toute personne présentant des symptômes indiquant la variole du singe doit consulter le service national des maladies infectieuses du CHL et s'abstenir de toute activité sexuelle ou de tout autre type d'activité impliquant un contact étroit jusqu'à ce que la variole du singe soit exclue ou que l'infection soit résolue.