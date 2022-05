11 Joer laang stoung hien un der Spëtzt vun der Lëtzebuerger Regierung.

Dës Woch feiert de fréiere Staatsminister, Jacques Santer, säi 85. Gebuertsdag a kuckt zeréck op eng laang politesch Karriär. 30 Joer huet de Jacques Santer sech an der nationaler an internationaler Politik engagéiert an Akzenter gesat, déi Lëtzebuerg bis haut markéieren.

Den RTL Documentaire: Jacques Santer "E Liewe fir d’Politik" den Owend um 19 Auer op der Tëlee.