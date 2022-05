Zwou Persounen hunn d'Nuecht missen am Passagearrest verbréngen. Ee Mann huet sech de Beamte géintiwwer aggressiv verhalen, deen aneren huet randaléiert.

An der Stroossbuerger Strooss gouf der Police e Samschdeg den Owend no 20 Auer en aggressive Mann gemellt, deen aner Leit belästege géif. De Mann wollt sech net vun de Poliziste berouege loossen. Säi Verhalen ass ëmmer méi aggressiv ginn. Well hie fir sech selwer an anerer eng Gefor duergestallt huet, koum hien an de Passagearrest.

Eng weider d'Persoun huet d'Nuecht missen am Passagearrest verbréngen, well se um 2 Auer an der Rue du Fort Neipperg randaléiert huet. E Mann huet hei mat Fläschen a Steng ëm sech gehäit an dobäi e puer stationéiert Autoe beschiedegt. Hie gouf wéinst de Schied, déi hie verursaacht huet, protokolléiert.

D'Police huet dann och eng Rei Permisen an de leschte Stonnen agezunn, well Automobilisten ze vill gedronk haten. Dat war ënnert anerem tëscht Zolwer an Uewerkuer de Fall, wou um 2.50 Auer en Auto gemellt gouf, dee staark beschiedegt war, nodeems de Chauffer an zwee Verkéiersschëlder gerannt war. Wéi d'Police probéiert huet, de Chauffer mat Sireenen a blo Luucht ze stoppen, ass fir d'éischt nach géint den Trottoir an op eng Verkéiersinsel gefuer, ier den Automobilist stoe bliwwen ass. De Chauffer hat däitlech ze vill gedronk an huet de Permis missen op der Plaz ofginn.