Feierlechen Ofschloss vun der Oktav um Sonndeg mat der Schlussprëssessioun an der Stad.

E Sonndeg war den Ofschloss vun der Oktav 2022. Iwwert déi lescht zwou Woche sinn nees Dausende Leit aus dem In- an Ausland an d’Kathedral bei d’Muttergottes gepilgert a vill hunn der och dovu profitéiert, en Tour iwwert de Mäertchen ze maachen.

D’Oktav zu Lëtzebuerg gëtt et schonn zënter méi wéi 350 Joer. Mëttlerweil gehéiert se zu de wichtegste reliéise Fester am Land.

Bei der Schlussprëssessioun e Sonndeg de Mëtteg war wéi gewinnt och déi groussherzoglech Famill mat vertrueden. Nieft dem Grand-Duc an der Grande-Duchesse war och déi ierfgroussherzoglech Koppel um Rendez-vous. Mat hinnen de Prënz Charles.

De Christophe Hochard mat Impressioune vum Cortège aus der Stad.