D'Steierverwaltung huet zejoert 58 positiv Avisen zu dëse Steier-Ofmaachunge ginn.

D'Zuel vun de Rulinge goung awer iwwert d'Jore massiv erof: sou waren dat nach eng 600 esou antizipéiert Steierdecisioune viru 7 Joer, 2018 waren et der nach eng 120 an elo eben nach eng ronn 60, wat der also 10 Mol manner si wéi nach 2015.

Dës Zuelen deelt d'Finanzministesch Yuriko Backes dem CSV-Deputéierte Laurent Mosar an hirer Äntwert op eng entspriechend parlamentaresch Fro mat.

Den Deputéierten hat sech och op en Artikel an der "Luxembourg Times" bezunn, deem no d'Ruling-Praktiken als "controverséiert" bezeechent goufen - dës Terminologie wëll d'blo Finanzministesch awer net iwwerhuelen a schwätzt vu Wierder, déi d'Journaliste gebraucht hätten, mee net de Ministère.

D'Steier-Rulinge stounge jo am Mëttelpunkt vun de Revelatiounen, déi et am Kader vun de LuxLeaks-Recherchë goufen.