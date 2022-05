An engem Betrib zu Zolwer koum et e Sonndeg den Owend géint 23 Auer zu engem schwéieren Aarbechtsaccident.

En Aarbechter war mat senger Hand an d'Millerad vun enger Maschinn geroden a gouf dobäi schwéier un der Hand blesséiert. De Mann gouf nach op der Plaz vum Urgentist versuergt, koum an d'Spidol an huet do missen noutoperéiert ginn. Zu dem Zäitpunkt hätt awer keng Liewensgefor bestanen, sou heescht et de Méindeg de Moien am Bulletin vun der Police. E Beamte vun der ITM gouf op d'Plaz vum Accident geschéckt. D'Police huet e Protokoll iwwer de Verlaf vum Accident geschriwwen.