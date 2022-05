Jo, de Reen e Méindeg war eng kleng Erléisung fir d'Geméisbaueren. Mä déi allgemeng Dréchent dëst Fréijoer mécht hinnen ze schafen.

Si mussen hir Felder schonn zanter engem gudde Mount mat wäertvollem Drénkwaasser netzen. An d'Käschte fir d'Bewässerung schloen ferm op d'Marge.

Zanter Ouschteren netzt den Jean-Claude Muller vu Conter seng Zaloten mat Leitungswaasser. En anere Choix huet hien net. Soss gi se futti.

"Mir bewässeren déi ganz frësch geplanzten dann elo eng Stonn bis annerhallef Stonn. Am Léifsten nuets oder an de fréie Moiesstonnen. Wann een nämlech am Dag an der praller Sonn netzt, da verdonst immens vill Waasser."

D'Dréchent mécht och dem Geméisbauer Claude Kirsch vum Eecher Plateau Suergen. Dräi Woche méi spéit ewéi geplangt hu seng Mataarbechter de Kabes ugeplanzt.

"Well et einfach ze dréche war. Déi wären alleguerte futti gaangen."

An och d'Zalot vum Familljebetrib, déi an der Haaptsaach um Stater Maart verkaaft gëtt, muss de Claude Kirsch netzen.

"Mäi Papp huet Zalot zum Beispill ni genat. Dat huet een deemools net misse maachen. Mëttlerweil leie mir fir eis Produktioun vun Zalote bei 11 bis 12 Liter de Quadratmeter. Dat sinn 30 bis 40 Cent pro Quadratmeter méi Fraisen eleng duerch d'Netzen."

D'Waasser ass eng Saach. Mee d'Liewensmëttel ginn och duerch aner Ëmstänn méi deier, esou de President vum Lëtzebuerger Gaardebauveräin Jean-Claude Muller.

"De Waasserpräis bleift konstant. Mir netzen ebe just méi. Beim Dünger kann een dat awer net soen. Deen ass bal fënnef mol sou deier. Och d'Lounkäschten sinn extrem an d'Luucht gaangen. Dat alles huet eng Repercussioun op de Präis."

Wéinst der auslännescher Konkurrenz, där hir Produiten och an de Rayonen leien, kënnen d'Lëtzebuerger Baueren hir Fraisen net ganz un de Client weiderginn.

Fir deem entgéint ze wierken huet de Geméis- an Uebstproduzent Jean-Claude Muller eng Iddi: net wäit fort vu sengem Betrib ass eng grouss Industriezone.

"Do war et dach interessant wa mir d'Waasser wat do néier geet géife recuperéieren a lageren fir eis Stécker mat Geméis an Uebst ze bewässeren."

Den zoustännege Ministère ass au courant. Ma d'Dréchent relativéiert och d'Iddi Reewaasser ze sammelen, ewéi ee beim Bauer Kirsch gesäit. Do steet e Baseng vun 3.000 Fudder.

"De steet op engem Niveau, deen an engem normale Joer ganz normal wier. Dat ass méi wéi en Drëttel zanter dem Wanter. Allerdéngs hu mir dëst Joer schonn eng Kéier mat Waasser vun der Gemeng opgefëllt. Dat ware ronn 3000 Kubikmeter, déi mir agefëllt hunn."

3 Milliounen Liter. De Claude Kirsch fuerdert vun der Regierung e manner héije Waasserpräis fir d'Baueren.

Punktuell ganz staark Schaueren mat vill Néierschlag a kuerzer Zäit beonrouegen d'Geméisbaueren an der Reegel méi, ewéi dass se Entlaaschtung liwweren.