An den éischte Méint vun dësem Joer gouf et iwwer 40 Prozent méi Iwwernuechtungen an Hoteller hei am Land wéi nach zejoert ëm déi nämmlecht Zäit.

An der Tourismus-Branche weisen sech d'Acteuren zefridde mat där Entwécklung, och wann d'Situatioun nach net esou ass, wéi virun der Pandemie. Am Verglach mat 2019 leien d’Iwwernuechtungen nämlech en Drëttel drënner. Pro Woch kéimen den Ament awer 2 bis 3 Prozent dobäi, souwuel bei den Recherchen, wéi och bei de Reservatiounen. Souwuel den Tom Bellion, Direkter vum Luxembourg City Tourist Office, wéi och de Sebastian Reddeker, CEO vu Luxembourg for Tourisme, weisen sech fir dës Saison zouversiichtlech.

Besonnesch d'Stad Lëtzebuerg wier awer an de leschten zwee Joer haart getraff ginn, well de Business-Tourismus komplett agebrach war. 70 Prozent vum Business-Tourismus zu Lëtzebuerg ass an der Haaptstad. Och wann et allgemeng nees biergop geet, wier et fir d'Hoteliere wichteg, dee Marché nees opzebauen. Par conter wieren d'Hoteller an der Stad den Ament weekends besser beluecht wéi gewinnt. Wann de Business-Tourismus nees géing unzéien, wier dat fir d’Stater Hotelieren eng positiv Entwécklung no der Pandemie an d’Zëmmere wiere weekends, wéi an der Woch besat. D’Stad Lëtzebuerg wéilt dëst Joer virun allem mat ville Summerevenementer, wéi dem Nationalfeierdag oder der Schueberfouer, Touristen unzéien. Doriwwer eraus maachen um Päischtsonndeg, dem 5. Juni, d'Kasematten nees fir de Public op. Esou Attraktioune géingen och erklären, wisou och weekends nees méi Leit fir de Fräizäittourismus an d’Haaptstad kommen.

Wärend een sech déi lescht Jore wéinst der Pandemie vill huet missen upassen un dat wat iwwerhaapt méiglech war mat de Restriktiounen, géing elo nees dat ganzt Land promouvéiert ginn, esou nach den Sebastian Reddeker vu Luxembourg for Tourisme. Nieft dem Éislek an dem Mëllerdall, déi schonn zejoert vill Succès haten, wier elo d’City-Trips nees um Kommen.

Déi meeschten Touriste kommen den Ament aus de Nopeschlänner an aus Holland, ma sou lues géing een awer och ëmmer méi Touristen aus den USA an aus Südamerika gesinn. Aus dem asiatesche Raum wier et aktuell awer nach schwéier fir Leit unzezéien.