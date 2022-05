An enger weiderer Reunioun vun der Tripartite-Spezial-Kommissioun vun der Chamber gëtt en Dënschdeg de Mëtten den Avis vum Staatsrot ënnert d'Lupp geholl.

D'Deputéiert diskutéieren iwwert de Gesetzesprojet, mat deem en Deel vun de Mesurë sollen ëmgesat ginn, iwwert déi d'Regierung sech mam Patronat an de Gewerkschaften LCGB a CGFP eens gi waren. Dorënner d'Verréckele vun der nächster Indextranche an den Energie-Steierkreditt, deen dat soll fir Stéit mat nidderegem Akommes kompenséieren, oder nach d'Afréiere vun de Loyeren an d'Upassung vun der Loyerssubventioun.

A sengem Avis vun e Freideg formuléiert de Staatsrot eng Rei Oppositions formelles an déi betreffen all den Deel iwwert d'Subvention de loyer. Déi héich Kierperschaft stéiert sech un der Definitioun vun der "Communauté domestique". Déi wier net koherent an et géing een an anere Gesetzestexter aner Definitioune fir dëse Begrëff erëmfannen. Iwwerdeems wier hei virgesinn, datt wann eng Persoun net beim Demandeur vun enger Loyerssubventioun wunnt, et un där Persoun ass, dat ze beweisen. Dat wier awer net konform mat der Verfassung.

De Staatsrot versteet net, firwat ee muss e schrëftleche Kontrakt hunn, fir d'Loyerssubventioun unzefroen - mëndlech Kontrakter missten d'selwecht behandelt ginn.

Da géing am Text rieds goe vu "Personnes concernées", woubäi awer onkloer wier, wien domat gemengt ass... deen deen d'Loyerssubventioun ufreet oder déi, déi a sengem Stot liewen - och hei fuerdert de Staatsrot eng Prezisioun.

An am Gesetz wieren op zwou Plazen zwou ënnerschiddlech Suitte virgesinn am Fall vun engem Refus fir den Accès zu engem Logement, och hei opposéiert sech de Staatsrot formell.