Och wann d'Zuel vun de Bluttspender mat enge ronn 13.700 am Land aktuell stabel ass, sou ass de Stock u Bluttkonserven awer relativ déif.

Bis ewell ass et awer geséchert, datt d'Lëtzebuerger Stocken fir d'Besoinen am Grand-Duché duer ginn.

Op et zu Enkpäss ka kommen, wann e Patient muss eng Bluttkonserv kréien, kéint net gesot ginn, sou d'Gesondheetsministesch Lenert an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierten Martine Hansen a Max Hengel.

Weider heescht et, datt aktuell all Bluttgruppen kéinten fir eng Transfusioun am Land garantéiert ginn - e Probleem gëtt et awer duerch d'Covid-Infektiounen: wëll eng infizéiert Persoun muss 4 Wochen waarden, bis se nees kann Blutt ginn, konnten vill Bluttspender net am gewinnten Rhythmus hiren Don maachen.

Hei déi komplett parlamentaresch Fro mat der Äntwert vum Ministère.