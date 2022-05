Den 2. Abrëll géint 13.50 Auer hunn 2 onbekannte Männer an engem Brëllebuttek zu Ettelbréck an der Grand-Rue zwee Sonnebrëller geklaut.

An deem Zesummenhang mécht d'Police elo en Zeienopruff a freet, ob een eng vun de Persoune kennt. Nëtzlech Informatioune si fir d'Police vun Dikrech/Veianen, entweder via Telefon um (+352) 244 80 1000 oder via E-Mail op police.diekirchvianden@police.etat.lu.