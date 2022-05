Eng ganz Rëtsch Froe stelle sech iwwert d'Afepouken, wou et jo och d'WHO war, déi zum Handelen opgeruff huet a vun enger "atypescher" Situatioun schwätzt.

Och an Europa ginn d'Fäll an d'Luucht, bis ewell gouf et awer - offiziell - nach kee Fall hei am Land.

Och d'Lëtzebuerger Deputéiert stelle sech natierlech Froen ëm d'Krankheet; net manner wéi 10 Froen huet zum Beispill d'Deputéiert Nancy Kemp-Arendt un d'Santésministesch formuléiert.

Ënner anerem wëll d'Deputéiert gewuer ginn, ob ee prett fir en Tracing ass, wann d'Afepouke bis am Land festgestallt ginn, wat de leschte Stand vun de Symptomer ass a wéi en eventuellen Urgence-Plang ausgesäit.

D'Urgence vun dëser Fro gouf awer net vum Chamberpresident unerkannt, eppes wat d'CSV-Deputéiert "onerhéiert" fënnt. Lo huet d'Ministesch Lenert amplaz eng Woch nämlech e Mount Zäit, fir op d'Froen ze äntweren.