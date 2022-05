Den OGBL, d'Personaldelegatioun, grad ewéi d'Direktioun vum Moudehaus "Breuniger" hunn e Kollektivvertrag fir déi ronn 230 Mataarbechter ënnerschriwwen.

D'Verhandlungen hu sech iwwert e puer Méint gezunn, dat nodeems Ufank 2022 de Bram vum däitsche Moudehaus Breuniger iwwerholl gouf.

Et huet gegollt eng Partie Upassungen ze maachen tëscht der Aarbechtsweis vum Bram a vu Breuniger.

Do ass et z.B. elo Schluss mat de Verkafsprimmen, jee nodeem wéi vill Ëmsaz eng Vendeuse oder e Vendeur gemaach huet. Fir dat ze kompenséieren, gëtt déi garantéiert Primm vun 100 op elo 175 € gehéicht. Fir dass déi beschte Verkeefer(innen) awer keng Nodeeler hunn, gesäit de Kollektivvertrag e Budget fir individuell Erhéijunge vir, déi a Récksprooch mat der Personaldelegatioun geholl kënne ginn.

Et gëtt dann och eng linear Hausse vu 25€/Mount fir d'Verkafspersonal an 30€/Mount fir d'Net-Verkafspersonal, déi als speziell Primm an de Vertrag mat opgeholl goufen.

Bis ewell hat d'Personal en Akafsrabatt vu 25%. Dee gëtt elo op 20% erofgesat, kann dofir awer mat anere Remisë kombinéiert ginn. An de Méint Mäerz a September gëtt et eng zousätzlech Remise vun 10%.

Sonndes an op Feierdeeg gëtt et eng zousätzlech Paus vu 15 Minutte fir d'Personal, wat da schaffe muss. All d'Mataarbechter hunn dann elo en Usproch op 6 fräi Samschdeger pro Joer.

Een zousätzleche Congésdag fir d'Joer 2022 gouf dann och festgehalen.