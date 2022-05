Aktuell liewe ronn 1.750 Leit, déi de Flüchtlingsstatut zouerkannt kruten, an de verschiddenen ONA-Strukturen am Land.

U sech missten dës Persounen, wann se de Statut bis hunn, bannent engem Joer dës Struktur verloossen. Wéinst der ugespaanter Logements-Situatioun ass dat awer net méiglech, sou datt d'Flüchtlingen an der Moyenne eng 600 Deeg an dësen Haiser liewen. Dës Moyenne ass dann och konstant bannent de leschte Joren an d'Luucht gaangen. Dat geet aus enger parlamentarescher Fro ervir, déi déi Lénk-Deputéiert Nathalie Oberweis un d'Ministere Corinne Cahen a Jean Asselborn gestallt hat.

D'Zäit, déi déi unerkannte Flüchtlingen (BPI) iwwert e Joer eraus an de Strukture vum ONA liewen, muss e Loyer bezuelt ginn - Suen, déi dacks net kënne vun dëse Leit opbruecht ginn. Esou si bannent de leschten dräi Joer 110 juristesch Prozedure wéinst Loyers-Scholden opgemaach ginn.

Déi zoustänneg Ministere Cahen an Asselborn preziséieren och, datt d'Haiser, déi vum ONA geréiert ginn, fir d'Asyldemandeuren do sinn, soubal de Statut bis unerkannt gouf, missten deemno dës Wunnenge verlooss ginn.

Trotz allem si vun alle Leit an de Flüchtlingsheemer bal d'Hallschent Persounen, déi effektiv de Statut hunn, an u sech missten op anere Plaze wunnen.