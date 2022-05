Eréischt 1881 gouf dës beandrockend Plaz zougänglech fir d'Touristen. Mat Wëllef huet d'Schlucht wéineg ze dinn.

1871 gouf dee leschte Wollef an der Abteistad geschoss. Virun 200 Millioune Joer gouf et op dëser Plaz e Mier. Duerch d'Stréimung goufe Sandkären transportéiert an op dëser Plaz ofgelagert ginn. De Kallek huet déi eenzel Sandkären zesummegepecht.

An dëser Schlucht kann een elo derduerch spadséieren a wanderen. Viru ronn 25.000 Joer huet sech dës Schlucht entwéckelt. D'Regioun ass och fir hir Fauna a Flora bekannt a beléift. Virun allem de Mooss dominéiert un de Fielsen. Et ass eng geschützten Zon.

Anescht ewéi zu Rouspert dominéiert op dëser Plaz nees de Sandsteen. An och an der Wollefschlucht gëtt op Dréchentechnik zréckgegraff, fir zum Beispill Trappen ze flécken.

13 Kilometer laang ass de Wanderwee duerch d'Wollefsschlucht zu Iechternach.

"Hëlt" bei Rouspert/Mompech