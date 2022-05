Haaptpunkt dovunner ass, datt d'Maskeflicht och an Zich, Tram a Bussen wäert ewechfalen.

Um Méindeg gouf den Text deponéiert, deen d'aktuellt Gesetz ofännert, dat bis Enn Juni gëllt.

Am Exposé des motifs heescht et, datt d'sanitär Kris wuel nach net eriwwer wier, mee datt d'Corona-Situatioun sech iwwerall an Europa stabiliséiert hätt, ëmsou wéi et net méi heefeg géif zu grave Komplikatioune kommen.

Hei am Land gëtt et aktuell eng Infektiouns-Tendenz vu ronn 400 Fäll den Dag iwwerdeem iwwer 83% vun de Leit iwwer 18 Joer geimpft sinn an et eng Partie effikass antiviral Traitementer, wéi dee mat Paxlovid ginn.

Et bleift iwwerdeem héich ufälleg Leit geroden, fir eng FFP2-Mask ze droen, wa si bei ville Leit sinn, wou de Risk vun engem Ustieche besteet.

En éischten Avis zum Gesetzprojet läit och ewell vir: De Collège Médical seet sech favorabel zu den Erliichterungen; ëmsou méi wou et jo och keng Maskeflicht méi gëtt bei Manifestatiounen an zouene Raim, wou 100 Leit beienee sinn. Och wieren zum Beispill a Frankräich an an der Schwäiz keng Maske méi am ëffentlechen Transport néideg.