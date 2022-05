Bal 3 Méint ass et hier, dass de Julien Doussot vun der ASBL Slava Ukrayini Luxembourg mat engem Bus iwwer 40 Leit un d'ukrainesch Grenze siche goung.

Ukrainesch Flüchtlingen zu Hiefnech / Rep. Sabrina Backes

D'Flüchtlinge sinn all bei Famille d’accueilen ënnerkomm. Well dëst awer keng laangfristeg Léisung ass, këmmert sech de Grupp vu Benevollen den Ament ëm Relogementer vun de Flüchtlingen. Duerch d'Solidaritéit vu ville Leit konnt zum Beispill en eidelt Haus zu Hiefenech zur Verfügung gestallt ginn. Hei kënne bis zu 5 Famillje wunnen, en Dënschdeg sinn 3 Familljen erageplënnert.

Iwwer 10 Leit wäerten deemnächst iwwer zwee Stäck wunnen. Nieft engem Gemeinschaftsraum, hu si awer och hir eegen Zëmmeren. De Relogement wier e wichtege Schratt gewiescht, fir dass d'Flüchtlinge kënne méi autonom ginn, dozou de Co-Organisateur Julien Doussot:

"L’un de nos premiers objectifs, c’est de les rendre autonome, à savoir trouver une maison, trouver des logements pour qu’ils puissent avoir un peu d’autonomie, vivre seul, retrouver un petit cadre normal plutôt que de vivre dans des familles. Au bout de trois mois, cela devient un peu compliqué pour tout le monde."

Schonn am Viraus huet d'ASBL Miwwele gesammelt, fir kënnen dat neit Doheem mat deem Néidegsten ze ekipéieren. Ëm den administrativen Deel ronderëm d'Vermëttlung vun der Wunneng këmmert sech d'Croix rouge. Fir d'alleréischt misst gekuckt ginn, ob d'Wunneng iwwerhaapt ka verlount ginn, d'Lisa Koch vun der Cellule de Logement vun der Croix rouge Lisa Koch:

"Den Etat de Lieu ass scho gemaach ginn. Et war schonn een hei an huet gekuckt op d'Haus och der Norm entsprécht. Ob et grouss genuch ass fir eng grouss Famill oder ob et fir Hausdéiere gëeegent ass. Elo kucke mir dann nach eng Kéier den Etat de Lieu, ob eppes futti ass, an dat gëtt dann nach dokumentéiert, fir dass herno kee Malentendu entsteet."

Nieft finanzieller Ënnerstëtzung vum Staat, këmmere sech dann d'Associatioune wéi d'Croix rouge oder och d'Slava Ukrayini Luxembourg ëm d’Assurancen oder och ëm d'Chargen.

Den Ament këmmert sech d'Associatioun ëm de Julien Doussot an de Laurent Brochmann ëm ongeféier 50 Persounen. Dovunner wier d'Halschecht scho relogéiert. Et wier een awer och weiderhin op d’Hëllef vun de Leit ugewisen, de Laurent Brochmann:

"Lo kucke mer fir déi aner Leit dann och Solutiounen ze fannen, dat heescht och e klengen Opruff un d’Populatioun, wann nach Leit Méiglechkeeten u Wunnengen hunn, fir eis unzeruffen, eis Bescheed ze soen oder der Croix rouge. Ech mengen et ass eng Saach vun de Leit alleguer zesummen, de Leit aus der Ukrain ze hëllefen."

Och wier d'ASBL weiderhin op Donen ugewisen. Weider Informatiounen heiriwwer ginn et um Internetsitte www.slava.lu