Zu Dippech an um CR337 huet et en Dënschdeg am Nomëtteg geknuppt. Am Ganze goufen dräi Persoune blesséiert.

Kuerz viru 17 Auer krute sech zu Dippech zwee Autoen ze paken. De CGDIS mellt zwee Blesséierter. E Motocyclist ass mat sengem Gefier um CR337 tëscht Ëlwen a Bënzelt gestierzt a gouf dobäi verwonnt.