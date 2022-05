Der Ëmweltverwaltung ass am Lycée zu Miersch besonnesch ee Projet an d'A gesprongen, deen den Ufank vun enger Datebank zu Lëtzebuerg maache soll.

Zu Miersch am Lycée Ermesinde war viru Kuerzem eng Science-Expo, wou Schüler verschidde Projeten realiséiert hunn. Themen, déi hinne wichteg sinn an déi virdru villäicht nach ni ugeschwat goufen. Ënnert all dëse Science-Projete war een dobäi, deen der Ëmweltverwaltung an d'A gesprongen ass. De Projet Tea Bag Index.

Net just hire Matschüler, ma och der Press konnten d'Schüler am Lycée zu Miersch hir Projete presentéieren. Dorënner de "Wild East Project" vum Pit Lipscomb, dee sech mat Hief beschäftegt huet eppes, wat bis ewell nach ni esou ënnersicht gouf. Doduerch kann een erausfannen, wéi wichteg Hief fir Organismen ass. Dem Filip Marth war et wichteg, fir an Noutsituatioune Mënschen hëllefen ze kënnen, esou huet hie säin Projet ADEN genannt. Eng zukünfteg Déngschtleeschtung, déi et bis ewell esou nach net gouf. Aden, wat fir Autonomous Defribrillator Distributing Drone Network steet, soll an enger Noutsituatioun deem Betraffenen en Defibrillator mat enger Dron schécken.

De Projet Tea Bag Index ass awer der Ëmweltverwaltung besonnesch an d'A gesprongen. Bei deem Projet gouf gebuddelt, a wéi de Numm et schonns seet, huet et eppes mat Téi ze dinn. Téisäckelcher goufen 3 Méint vergruewen an dono gewien an analyséiert. Esou weess een, wéi aktiv de Buedem ass, mat Hëllef vun dëser Gewiichtdifferenz. A genee dat interesséiert d'Ëmweltverwaltung a soll den Ufank vun enger Datebank fir Lëtzebuerg sinn. Vill gouf duerch déi éischt Analyse wuel net erausfonnt, well een nach kee Verglach maache kann, mee sollten an Zukunft nach méi Schoulen un dësem Tea-Bag-Projet deelhuelen, kréie mer wuel Donnéeën, déi deem engem oder anere Landwiert an och der Ëmweltverwaltung an Zukunft hëllefe wäerten.