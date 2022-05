Déi 9 Jugendherberge bleiwen net vun der Kris am Hebergement-Secteur verschount an notéieren eng massiv Baisse vun den Nuitéeën.

Goufen am Joer 2019 nach eng 160.000 Iwwernuechtunge gezielt, sou waren et zejoert nëmmen nach eng 82.000 - d'Hallschent also - verbonne mat engem Abroch vun de Recetten. Klenge Liichtbléck awer: zejoert goufen et eng 25.000 Nuitéeë méi wéi 2020.

Déi meescht Clienten zielt d'Stater Jugendherberg am Pafendall, mat 40% vun allen Nuitéeën. Well dës Strukturen un hirer Limitt sinn, ginn 2 Haiser an der Vauban-Strooss vun der Gemeng vergréissert an amenagéiert, sou datt dës och kënne vum Youth Hostel genotzt ginn. Weider grouss Projete sinn den Neibau vun enger Jugendherberg bei der Ettelbrécker Gare an d'Renovatioun vun de Gebailechkeeten zu Huelmes.

E weidere positiven Aspekt, deen op der Assemblée vun de Lëtzebuerger Jugendherbergen ervirgehuewe gouf, ass, datt d'Bau- a Renovatiounsaarbechten op alle Sitte gutt weiderkomm sinn. Interessant ze soen och, datt d'Associatioun vun de Jugendherbergen nieft den 9 Aubergen och 4 Crèchen, 3 Maison-relaisen an 2 Jugendhaiser geréiert.