Wéi d'Stad Lëtzebuerg e Mëttwoch mellt, ginn nächst Woch uechter d'Gemeng 360-Grad-Fotoe vun alle Stroosse gemaach, och an de Foussgängerzonen.

Dat fir ze kucken, wéi den Zoustand vun de Stroossebeleeg ass. D'Fotoe gi mat Kamerae gemaach, déi op Autoe fixéiert sinn, déi dann duerch d'Stroosse fueren.

D'Gemeng betount awer, dass dës Fotoe just fir den interne Gebrauch genotzt géife ginn. Ausserdeem géifen all d'Gesiichter an Immatrikulatiounsplacken onkenntlech gemaach ginn.

Schreiwes

Luxembourg, le 25 mai 2022

INFORMATION

Prises de vues panoramiques 360° du 30 mai au 1er juillet 2022 à Luxembourg-ville

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que du lundi 30 mai au vendredi 1er juillet 2022 inclus, la société Cyclomedia Deutschland GmbH procédera à des prises de vue panoramiques 360° de toutes les zones routières, y compris les zones piétonnes, situées sur le territoire de la Ville de Luxembourg, en vue du relèvement de l’état de revêtement du corps de rue du réseau routier communal. Cette activité a pour finalité l’entretien des infrastructures publiques et l’aménagement communal.

Les photos numériques seront prises par plusieurs caméras à haute résolution installées sur une voiture spécialement équipée et seront exclusivement destinées à l’usage interne des services communaux. Les visages et les plaques d’immatriculation qui apparaîtront sur les photos seront pixellisés.

Pour plus d’informations à ce sujet : www.sriw.de ou www.geodatenkodex.de

En cas de conditions météorologiques défavorables, l’enregistrement des photos devra être reporté.

Information communiquée par l’Administration communale