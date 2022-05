De chineeseschen Ëmgang mat den Uiguren an der Regioun Xinjiang suergt fir vill Kritik.

Déi sougenannte "Xinjiang Police Files" weisen Dokumenter iwwer d‘Zoustänn an de staatlechen Campen, an deenen déi muslimesch Minoritéit soll ëmerzu ginn. D‘chinesesch Autoritéite weisen d‘Reprochë vun sech. An Europa an zu Lëtzebuerg freet ee sech, wéi ee soll reagéieren.

De Pit Everling huet bei Deputéiert vun der parlamentarescher Aussekommissioun nogefrot, wéi Lëtzebuerg mat China soll ëmgoen.

Schonn zejoert gouf an der Kommissioun eng Resolutioun ugeholl, déi d'Situatioun vun den Uigure verurteelt, esou de President vun der Aussekommissioun Yves Cruchten.

Den LSAP-Deputéierte seet weider, datt bei all Echange mat China d'Mënscherechter en Thema sinn

China muss mol Erklärunge ginn. Dat do wäert an der Aussekommissioun thematiséiert ginn. Et wäert och mam Ausseminister de Point gemaach ginn.

Och all d'Initiative op europäeschem Niveau wäerten ënnerstëtzt ginn, sou den Yves Cruchten. Och déi gréng Deputéiert Stéphanie Empain ass der Meenung, datt den Ëmgang mat China op europäeschem Niveau sollt diskutéiert ginn.

Hei geet et net just ëm Lëtzebuerg, mä ëm d'EU. Hei geet et drëm, Investissementer a kritesch Infrastruktur ze schützen.A wann ee gesäit, mat wat fir engem Régime een et hei ze dinn huet, wéi een Niveau vu Repressioun, Folter a Récksiichtslosegkeet do un den Dag geluecht gëtt, mengen ech, dass déi dote Froe ganz uewen op europäeschem Niveau muss geschwat ginn

De Leak weist d‘Systematik an d‘Brutalitéit an deene Lageren, seet den CSV-Deputéierte Paul Galles. Et wier eng Situatioun, déi erféiert an déi een net kéint acceptéieren.

Et misst ee kucken, wéi ee weider mat China verfiert

Ech ka mer gutt virstellen, datt een higeet a seet, ob een net eis China-Politik insgesamt muss iwwerdenken. Et muss ee sech dann d'Fro stellen, ob déi do Situatioun fir eis nach an der Balance ass, ob mir iwwerhaapt nach bereet sinn, den Handel sou weider ze dreiwen, wéi mer e bis elo bedriwwen hunn a wéi mer zum Deel och gutt gefuer sinn. Et ass e groussen a wichtege Partner.

De Fraktiounskolleg vum Paul Galles - Laurent Mosar - sëtzt jo am Conseil vun der Bank of China.

Hie seet zu der aktueller Situatioun, datt ee lo net all d'Relatioune mat sou engem wichtege Partner wéi China kéint kappen a chineesescht Kapital zu Lëtzebuerg fortjoen. Dat géif och d'Situatioun bei enger Partie Lëtzebuerger Firmen a Fro stellen. Et misst een d'Saachen trennen, sou de Laurent Mosar.Den CSV-Deputéierte präziséiert, datt hien d'Verletzung vu Mënscherechter staark condamnéiert.