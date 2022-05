Donieft mellt d'Police an de leschte Stonnen eng Partie Abréch an Autoen a Permisen, déi wéinst Alkohol um Steier agezu goufen.

Eng Fra aus Diddeleng huet der Police e Mëttwoch den Owend e Mann gemellt, dee stänneg un hirer Dier geschellt huet. Dee selwechte gouf virun zwee Deeg aus hirer Wunneng verwisen. D'Beamte vun der Police konnten hien op der Plaz untreffen. Op Uerder vum Parquet gouf eng Plainte gemaach. E bësse méi spéit gouf d'Police nees geruff, well de Mann zeréck op der Plaz war a sech géint hire Wëllen Zougang zu hirer Wunneng verschaaft huet. Dat huet dozou geféiert, hatt hie festgeholl gouf an en Donneschdeg de Moie Rendez-vous virum Untersuchungsriichter hat.

Zu Sandweiler an der Rue Hiel gouf d'Police géint 4 Auer an der Nuecht alarméiert, well an en Auto agebrach gouf. Wéi sech op der Plaz erausgestallt huet, waren direkt e puer Gefierer betraff. Ermëttlunge goufen an d'Weeër geleet.

Ausserdeem waren eng Partie Automobilisten ënner Alkoholafloss ënnerwee. Eng Fra, déi op der A13 am Zickzack gefuer ass a bal e puer Accidenter verursaacht huet, koum fir eng Bluttanalys an d'Spidol, well den Alkoholtest net duerchgeféiert konnt ginn. Zu Esch/Uelzecht huet eng Persoun hire Fürerschäi missen ofginn, wéi se vun der Police gestoppt gouf. Den Alkoholtest ass positiv ausgefall.