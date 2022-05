Nodeems wéinst der Pandemie 2 Joer d'Evenement net konnt organiséiert ginn, war et dëst Joer déi 46. Editioun.

De Landjugenddag huet mëttlerweil eng grouss Traditioun a gëtt all Joer vun enger vun de 7 regionale Landjugendgruppen organiséiert. Dëst Joer ware knapp 2.000 Jonker aus dem ganze Land zu Harel zesumme komm. Eng 2.000 Jonker hunn an 240 Ekippen de Parcours vun 8 Kilometer ronderëm Harel an Ugrëff geholl. 5 Spiller hunn ënnerwee op si gewaart. D'Opriichtaarbechten hu knapp 2 Méint gedauert. Eleng fir d'Waasserspill opzeriichten, waren d'Organisateure 4 Deeg amgaangen. D'Traditioun vum Rallye op Christi Himmelfaart zesummen ze feieren, feiert geschwë 50 Joer.

46. Editioun vum Landjugenddag zu Harel (26.5.22) © Ketty a Rom Hankes

Nei Leit kenne leieren, den Zesummenhalt ënnerenee stäerken a nei Erausfuerderunge gemeinsam léisen, dat wier dat wourëms et géing goen, esou de Charel Fautsch President vun der Landjugend Uewersauer. Fir vill Jonker ass et ee wichteg Rendez-vous op engem Feierdag ginn.

Net nëmme sportlech war een ënnerwee, och de Kapp huet missen ugestrengt ginn. Eng vun den Aufgabe war e Lidd aus dem Engleschen op Lëtzebuergesch ze iwwersetzen. Wéi eng Ekipp d'Aufgaben am beschte gemeeschtert huet, gouf ee réischt um Donneschdegowend gewuer. Mee dat ass fir déi meescht souwisou egal.