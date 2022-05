"Wa mer wëllen, datt de Putin keng Moyene méi huet fir de Krich ze féieren, musse mer natierlech och bezuelen", esou de Lëtzebuerger Ausseminister.

No der Kuel misst d'Europäesch Unioun et elo fäerdeg bréngen en Embargo op russesche Pëtrol anzeféieren, a wann néideg an engem nächste Sanktiounspak och op Gas.

Datt Ungarn den Ament beim Pëtrolsembargo nach op d'Brems dréckt, hält de Lëtzebuerger Chefdiplomat mëttlerweil fir schlechte Wëllen. Hie géing verstoen, datt verschidde Länner méi Zäit bréichten, ma elo hätt een d'Gefill Ungarn wéilt Revanche huele wéinst dem Rechtsstaatlechkeetsmechanismus. Dës Méiglechkeet fir Suen ze sträichen, gouf am Kader vun den EU-Relance-Hëllefen an der Covid-Pandemie virun allem wéinst Problemer mam Etat de droit an Ungarn a Polen agefouert.

Russland géing de Pëtrol och ouni d'EU lassginn, beim Gas wier dat schonn anescht. Natierlech wier dat och fir d'europäesch Länner ganz schwéier.

Jean Asselborn: "No der Kuel, déi ass jo schonn eraus, do ass schonn en Embargo do, dass mer et misste fäerdeg bréngen elo, och wa Verlängerunge fir verschidde Länner misste kommen, de Pëtrol eran ze kréien, dann de Gas, dat wier dann déi lescht Etapp, dat wier dee 7. Pak..."

Mariette Zenners: "Wat natierlech och den europäesche Länner immens wéi doe wäert"

Jean Asselborn: "Jo, wou mer mussen oppassen, effektiv, dat ass fir vill Länner immens schwéier. Wann de Gas zougedréint gëtt, do däerf ee sech näischt virmaachen, dat trefft d'Länner vun der europäescher Unioun alleguer. Mee mir musse wëssen, wa mer wëllen dass mer agräifen, dass de Putin keng Moyene méi huet fir dee Krich ze féieren, da musse mer natierlech och de Präis bezuelen."

Et wier op alle Fall net d'Roll vun der Europäescher Unioun oder vum G7 fir Drock ze maachen op d'Ukrain, fir eng diplomatesch Léisung. Et kéint ee just prett sinn, fir wann de Moment kënnt ze hëllefen. Haut wier et awer sou, datt et vu russescher Säit iwwerhaapt keng Asiicht géing ginn, e Feeler gemaach ze hunn. De Jean Asselborn sot hie géing fäerten, datt de Krich nach weidergeet an datt d'Destabiliséierung och nom Krich nach wäert weider goen.

Jean Asselborn: "Wéini ass de Moment fir d'Diplomatie erëm spillen ze doen? Ech wéilt e wier muer an net iwwermuer, allerdéngs dat fixéiere mir net. Mir musse just prett sinn an der europäescher Unioun, dass wann de Moment kënnt, dass mer alles zur Verfügung hu fir der Diplomatie erëm eng Chance ze ginn. Fir Diplomatie kënne spillen ze loosse muss een 2 Säiten hunn. A wann déi eng Säit carrement refuséiert, wat jo och de Bundeskanzler Scholz gesot huet, en hätt vum Putin näischt héieren, dass e géif iergendwéi agesinn, dass en um falsche Wee wier an dass e wéilt ophalen. Also ech fäerte ganz, dass dat do nach weider geet an dass souguer déi Destabiliséierung och no deem reelle Krich weider unhält."

Am Oste vun der Ukrain ass et den Ament ganz schwéier fir d'ukrainesch Truppen. D'Zil vum Putin wier awer gewiescht, déi ganz Ukrain anzehuelen an hie wier dovun ausgaangen, mat oppenen Äerm empfaangen ze ginn, sou dass ee just vun engem Minimal-Zil kéint schwätzen, deem Russland hei méi no géing kommen, esou den Ausseminister.