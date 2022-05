En Donneschdeg den Owend géint 20.42 Auer sinn zu Baschelt 2 Autoen anenee gerannt. Wéi d'Police mellt, war Alkohol am Spill.

Wéi d'Police mellt konnt de Chauffer, deen a Richtung Baschelt ënnerwee war, fir d'éischt eng Kollisioun duerch Auswäiche verhënneren, wéi eng Automobilistin him op senger Spuer entgéintkoum. Si koum zwar mat hirem Auto un d'Stoen, ass dunn awer beim no hanne fueren an deen éischten Auto geknuppt.

Wéi d'Fra aus hirem Auto geklomme war, huet si fir d'éischt deem anere Chauffer an dono enger Persoun, déi hëllefe wollt, eng op de Back ginn. Well si offensichtlech ënner Alkoholafloss stoung, koum si fir eng Bluttprouf an d'Spidol a krut doropshin de Permis ofgeholl.

D'Police mellt, datt kee bei der Kollisioun blesséiert gouf. Wéi de CGDIS schreift, waren d'Pompjeeë vu Bauschelt an d'Ambulanz vu Rammerech op der Plaz.

Foussgänger zu Esch ze pake kritt

Zu Esch an der Rue du Commerce huet géint 18.30 en Automobilist beim no hanne fueren e Foussgänger ugestouss. D'Affer gouf mat liicht Blessuren fir eng Kontroll an d'Spidol bruecht. Bei der Kontroll vum Chauffer, gouf festgestallt, datt d'Gefier keng valabel Pabeieren hat. Weider war en Drogeschnelltest positiv, wouduerch den Automobilist fir eng Blutt- an Urinprouf an d'Klinik koum.

Iwwerdeem gouf en Donneschdeg den Owend eng weider alkoholiséiert Automobilistin tëscht Wëntger a Wolz gestoppt a protokolléiert. Nodeems d'Fra all Tester refuséiert hat a si schonn eng Kéier ënner Alkoholafloss gefuer war, huet de Parquet d'Immobilisatioun vum Gefier ordonéiert.