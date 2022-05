Dat wier koherent mat der allgemenger méi labberer Approche heiheem a villen aneren europäesche Länner, esou d'CCDH.

D'Mënscherechtskommissioun betount an engems awer, et misst ee weiderhi Leit, déi vulnerabel sinn, protegéieren a keng Decisiounen huelen, déi Persoune vum ëffentleche Liewen ausschléissen.

D'CCDH vermësst donieft nach ëmmer Explikatiounen vun der Regierung, firwat déi sanitär Restriktiounen am Prisong an am Centre de rétention nach ëmmer bäibehale goufen, obwuel een dat schonn am leschten Avis gefrot hätt.

D'CCDH kann dann och nëmmen d'Annonce vun der Spidolsfederatioun begréissen, datt d'Reegele fir d'Visitten am Spidol méi labber ginn. D'Regierung sollt ëmmer nëmmen déi Restriktiounen bäibehalen, déi strikt noutwendeg sinn.