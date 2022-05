De 4. Mee war an der Haaptstad déi éischt vu 6 annoncéierte Quartiersreuniounen, an deenen de Schäfferot 1 Joer virun de Gemengewalen de Bilan zitt.

Well d'Reunioun vum 1. Juni am Neiduerfer Centre Culturel, carrement 7 Stater Quartieren - vum Kierchbierg bis bei d'Polvermillen - thematiséiert hätt, steet, op Demande vun den Awunner, eng separat Quartiersreunioun fir den Cents, Hamm an d'Polvermillen um Programm. Mëttwoch, 1. Juni 2022: Quartiersreunioun Kierchbierg, Kiem, Weimeschaff, Neiduerf

Donneschdes, 9. Juni 2022: Quartiersreunioun Cents, Hamm, Polvermillen.

Méi Informatioune fannt Dir hei.