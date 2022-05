200 fräiwëlleg Pompjeeën an Professioneller vum CGDIS waren gëschter tëscht Mëttes hallwer 3 an Owes 1 am Asaz.

Dat fir d'Sécherheet um Nuetsmarathon an der Stad ze garantéieren. Donieft waren och 12 Zenteren an der Ëmgéigend vun der Stad am Stand-by fir am Noutfall séier kënnen ze reagéieren. Am Ganzen goufen e Samschdeg 68 Patienten vun de CGDIS-Equippen en charge geholl, dovunner 1 schwéier Blesséierten. 56 dovunner haten un der Course Deel geholl. De CGDIS mellt donieft nach een Accident hënt géint 10 vir 4 zu Hollerech. Um Boulevard Pierre Dupong ass een Auto an e Bus gerannt. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert.