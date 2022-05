De CGDIS mellt een Accident de Moien géint hallwer 7 op der N7 tëscht dem Rouscht a Miersch.

Zwee Autoe sinn do net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf blesséiert.

Kuerz duerno gouf et op een Accident tëscht Bëschdref an Useldeng. Doran war een Auto an e Moto verwéckelt. Och do mellt de CGDIS ee Blesséierten.