Op der RN07 tëscht Lëpschent an dem Fridhaff gouf et kuerz viru 7 Auer de Méindeg de Moien een Accident mat zwee Autoen. Hei gouf et ee Blesséierten.

Um CR121 tëscht dem Blummendall a Jonglënster ass géint 8.05 Auer en Automobilist mat sengem Won an e Bam gerannt. Hei mellt de CGDIS dräi Blesséierter. Ënnert anerem war de Samu vun Ettelbréck am Asaz. Géint 8.10 Auer gouf et op der A3 an Direktioun Stad bei der Sortie Léiweng eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Motocyclist. Hei gouf eng Persoun verwonnt.