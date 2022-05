Am Lokale mellt de CGDIS en Accident e Méindegowend géint 23.30 Auer zu Péiteng. An der Lonkescher Strooss war en Auto an e geparkte Gefier gerannt.

Zwou Persounen goufe blesséiert an hu musse vum Samus-Noutdokter betreit ginn, ier se an d’Spidol koumen. 3 Blesséierter gouf et um Méindeg den Owend op der Streck Altréier - Grolënster. Hei waren 2 Autoe frontal anenee gerannt. Zwou Ambulanze vu Jonglënster an eng vun Iechternach waren op d'Plaz geruff ginn, grad ewéi d'Pompjeeë vu Konsdref a Jonglënster.