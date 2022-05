En Dënschdeg de Moie kuerz virun 9 Auer gouf an der Rue Richard Coudenhove-Kalergi e Foussgänger ugestouss a blesséiert.

Nieft dem Samu waren och d'Stater Pompjeeën an eng Ambulanz op der Plaz.

1 Blesséierte goufe et dann och nach bei engem Accident tëscht 2 Gefierer op der Streck Brouch - Recken. Hei waren en Dënschdegmoie géint 7.45 Auer 2 Autoen net laanschtenee komm. D'Pompjeeë vu Miersch an d'Ambulanz vu Lëntgen waren am Asaz.