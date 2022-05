Wat sinn d'Suerge vun de Leit? Dat war eng vu ville Froen, déi d'TNS-Ilres am neie Politmonitor am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort gestallt huet.

D'Hitparad bei deene Suergen ass u sech net verwonnerlech.

Knapp 1.050 Leit sinn heiheem tëscht dem 17. an dem 25. Mee ëm hir Meenung gefrot ginn.

Politmonitor/Reportage Jean-Marc Sturm

Gerechtegkeet



Den Zoustand vun der Gesellschaft gëtt éischter kritesch bewäert.

Nëmmen 2% vun de Leit mengen, dass et do gerecht geet, 37% si fir éischter gerecht, 40% fir ongerecht an 10% fir ganz ongerecht.

Den Tommy Klein vun TNS-Ilres:

"Et ass kloer, et ass ugedriwwe vun enger ugespaanter Situatioun duerch d'Entwécklung vun de Präisser. Dass duerch d'Evolutioun vun der eegener Situatioun och méi Leit der Meenung sinn, dass et mëttlerweil ongerecht an eiser Gesellschaft zougeet, well ee selwer net fir déi Entwécklung kann, awer trotzdeem betraff ass "

D'Stammwieler vun der DP an déi vun der LSAP soen, et wier éischter gerecht. Bei Gréng an CSV hale béid Campe sech d'Wo. 64% soten, dass si meeschtens Problemer hunn, fir d'Rechnungen ze bezuelen.

Wieler-Suergen

Dat iwwerschneit sech mat de Suerge vun de Leit.

Virop steet den Zougang zu bezuelbarem Wunnraum mat 75%, dono kommen d'Entwécklung vun den Energiepräisser 62%., d'Präisdeierecht mat 59%, de Klimawandel 57% an d'Zukunftschancë vun eise Kanner mat 56 %.

Domadder hätte mer wuel d'Sujete beim Walkampf fir d'Legislativen 2023.

Nach emol den Tommy Klein vun TNS-Ilres:

"Déi Top 5-Themen fir d'Wale schéine kloer. Och wann ee sech d'Äntwerten an d'Proportioune vu Leit ukuckt, déi sech grouss Suerge bei deenen Theeme maachen".

Inflatioun



Iwwer 60% soten se hätte Problemer um Enn vum Mount d'Enner beieneen ze kréien.

Bei der Inflatioun soen iwwer 50%, se hätte finanziell Ängschten:

Den Tommy Klein:

"Déi finanziell Ängschte gëtt och bei engem Drëttel vu Leit, déi u sech keng akut finanziell Schwieregkeeten hunn".

Index



Trotzdeem acceptéieren 53% vun de Leit, dass d'Indextranchë vernéckelt ginn.

Eng leschte Kéier den Tommy Klein:

"Et sinn 53%. Mä et ass och interessant, wann ee sech dat ukuckt, jee no Profil vun de Leit. Déi Mesure fënnt méi Klang bei berufflech inaktive Leit, wéi bei deenen, déi schaffe ginn."

Um Mëttwoch den Owend kucke mer an der Serie Politmonitor, wéi déi eenzel Politiker a Saache Kompetenz a Sympathie ofgeschnidden hunn.



