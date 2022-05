En Dënschdeg géint 13.45 Auer gouf et op der N27 zu Lëlz op der Bréck eng Kollisioun tëscht zwee Motocyclisten, ee vun hinne gouf uerg blesséiert.

Eisen Informatiounen no war de Samu op der Plaz an de schwéier blesséierte Motocyclist gouf mam Helikopter an d'Spidol geflunn. D'Strooss war gespaart. Weider Informatioune feelen den Ament nach.