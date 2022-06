Den OGBL hat den Accord jo schonn net mat ënnerschriwwen.

Et wier elo scho kloer, datt duerch d'Entwécklung vun de Präisser méi wéi eng Indextranche soll verréckelt ginn. An dozou, wat da soll geschéien, géing een elo déi ënnerschiddlechst Aussoe vu Patronatsvertrieder, Wirtschaftsminister a Majoritéitsdeputéiert héieren, esou d'Presidentin vum Onofhängege Gewerkschaftsbond Nora Back de Mëttwoch de Moie virun der Press.

D'Gesetz géing virgesinn, datt déi verréckelt Tranchen no 2023 ausbezuelt ginn, ma et wier kloer, datt dat net de politesche Wëllen ass. Et kéint net sinn, datt e Gesetz gestëmmt gëtt, wou scho vu viraus kloer wier, datt d'Regierung sech net wäert drun halen.