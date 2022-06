Am zweeten Deel vum Politmonitor, deen d'TNS-Ilres fir RTL an d'Lëtzebuerger Wort gemaach huet, geet et ëm Sympathie a Kompetenz vun de Politiker.

Knapp 1.050 Leit sinn heiheem tëscht dem 17. an dem 25. Mee ëm hir Meenung gefrot ginn.

Et geet also ëm d'Kapitel vun de Käpp.

Politmonitor (2)/Reportage Jean-Marc Sturm

Ganz uewen

Elo wëll natierlech jiddereen wëssen, wéi et an de Sondagen mat der Nummer 1 aus der viregter Editioun, der Gesondheetsministesch Paulette Lenert gaangen ass.

Den Tommy Klein vun TNS-Ilres:

"Ech géif soen, den "Höhenflug" ass e bëssen eriwwer ginn. Si ass mat Minus 7 Punkten bei de Verléierer vum Politmonitor. Se deelt sech awer nach ëmmer déi éischte Plaz mam Jean Asselborn"

An dat entsprécht enger Zoustëmmung vun 79%.

Plaz 3

De Premier Xavier Bettel ass mat der 3. Plaz weider um Podium

"De Premier, deen am leschte Sondage 8 Punkte verluer hat, konnt dat net verbesseren, mä ass stabil op 71% bliwwen."

Plaz 4

Op der 4. Plaz kënnt d'Lydie Polfer, déi zënter 2018 net méi am Politmonitor war. Do freet ee sech am Hibléck op déi nächste Gemengewalen, wéi déi aktuell Stater Buergermeeschtesch am Verglach mam Corinne Cahen ofschneit, déi jo och d'Soen um Knuedler wëll hunn.

"Do kënnt d'Lydie Polfer mat 67% am Zentrum wäit virum Corinne Cahen mat 41%. A mer hunn och nach ee Serge Wilmes, dee mat iwwer 50% an der Stad ee staarke Kandidat kéint sinn"

Plaz 5-10

Op der Plaz 5 hu mer de Sven Clement virum Lex Delles an der Taina Bofferding.

Dono kënnt de Claude Wiseler, deen huet esou wuel bei Kometenz wéi och Sympathie gewonn.

Nach emol den Tommy Klein vun TNS-Ilres

"De Claude Wiseler wënnt a béide Volet'en, wéi allgemeng e puer Politiker an der CSV wou scheinbar Rou a Stabilitéit akéiert."

An den Top 10 sinn nach de Franz Fayot an d'Sam Tanson. Do si mer awer schonn ënnert 50%

Ganz ënnen

Hannen um Wupp bei der Kombinatioun Sympathie a Kompetenz fënnt een de Fred Keup.

Speziell un dëser Editioun vum Politmonitor ass, dass um Beispill vum Carole Dieschbourg, Dan Kersch, Romain Schneider oder nach Pierre Gramegna eng Dose Politiker net méi an der Course sinn a vu Leit ersat goufen, deenen et deels u Visibilitéit bei de Lëtzebuerger feelt.

Um Donneschdeg den Owend kucke mer an der Serie Politmonitor, wéi et mat de Meenungen ëm Corona an d'Ukrain an d'Vertrauen ëm d'Institutioune steet.

1. Politmonitor (vum Dënschdeg) - D'Suerge vun de Leit

Politmonitor/Reportage Jean-Marc Sturm

D'Detailer wéi ëmmer op Alia.lu

D'Detailer iwwert d’Method an de Questionnaire vun dësem Sondage fannt Dir hei ënnert dësem Link oder och op Alia.lu