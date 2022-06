La visite de Peter Maurer était également l’occasion pour signer, avec Franz Fayot, un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le CICR sur l’établissement de la première « Delegation for Cyberspace » au monde du CICR basée au Luxembourg. Cette « Delegation for Cyberspace », qui constitue une innovation majeure dans ce domaine, a pour objectif de fournir un environnement sûr pour explorer et préparer le terrain pour la protection et le déploiement de services numériques pour les bénéficiaires humanitaires à l'échelle mondiale. Cet accord réaffirme le partenariat de confiance entre le Luxembourg et le CICR, qui est un des partenaires stratégiques les plus anciens et plus importants de l’action humanitaire luxembourgeoise.

L’entrevue entre Peter Maurer et Franz Fayot a par ailleurs permis de faire le point sur l’engagement fort du Luxembourg en faveur du mandat crucial du CICR en tant qu’acteur neutre dans des crises de plus en plus complexes, ainsi que sur la coopération entre le Luxembourg et le CICR en vue de ses opérations à travers le monde et des multiples défis auxquels l’organisation fait face, dont la transformation digitale.

Peter Maurer et Franz Fayot ont en outre participé à la réunion annuelle du DSG, qui est un collectif composé des principaux donateurs du CICR et dont le Luxembourg a assuré la co-présidence pour le cycle 2021 – 2022. Le DSG compte actuellement 24 membres. La réunion annuelle, qui constitue l'événement culminant de chaque cycle, a eu lieu en présence de l'ensemble de la direction du CICR, y compris le directeur général Robert Mardini, et a permis aux membres d’échanger sur les politiques et la programmation clés du CICR, ainsi que de discuter des priorités futures pour l’action humanitaire, notamment en vue du nombre croissant de crises autour du monde. Elle a par ailleurs permis de faire le point sur la co-présidence luxembourgeoise avant que le flambeau n’ait été passé au Japon pour le cycle suivant. Il s’agissait de la dernière apparition de Peter Maurer à une réunion annuelle du DSG en tant que président du CICR, étant donné qu’après 10 ans à la tête de l’organisation, il quittera ses fonctions à la fin de septembre 2022.

Dans le cadre de sa visite, Peter Maurer a en outre été reçu par le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, pour un dîner de travail.

Les discussions ont permis de faire le point sur l’engagement du Luxembourg en faveur des activités du CICR qui constitue l’un des partenaires stratégiques les plus anciens et les plus importants de l’action humanitaire luxembourgeoise. Dans ce contexte, le ministre a salué la collaboration entre le Luxembourg et le CICR sur des thématiques importantes telles que la transformation digitale et la protection des données dans l’action humanitaire. Le chef de la diplomatie luxembourgeoise a également saisi l’occasion pour remercier Peter Maurer pour la coopération avec le Luxembourg au bénéfice des populations les plus vulnérables dans un monde marqué par la multiplication et la complexification des crises humanitaires.

Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères et européennes et le président du CICR se sont échangés sur les défis humanitaires en Ukraine. Le ministre a exprimé son plein soutien aux actions humanitaires en Ukraine, qu’elles soient assurées par le systèmes des Nations Unies, par des ONG nationales ou par le CICR. La situation en Afghanistan, et l’action y entreprise de longue date par le CICR, tout comme en Ethiopie, eu égard au cessez-le-feu en place, ont été d’autres sujets évoqués.

Lors de sa visite, Peter Maurer a par ailleurs été reçu en audience par S.A.R. le Grand-Duc. Une rencontre à la Chambre des députés avec le président de la commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l’Immigration et de l’Asile, Yves Cruchten, figurait également sur le programme.