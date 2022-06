Géint 11 Auer konnt am Kader vun engem Abroch am Raum Stadbriedemes eng Persoun festgeholl ginn. Eng presuméiert Komplizin ass nach op der Flucht.

Am Moment gëtt no der presuméierter Abriecherin gesicht. Och de Policehelikopter an d'Hondsstaffel sichen no der Fra.

Persoune-Beschreiwung vun der Police:

Geschätztes Alter zwischen 30 - 35 Jahren;

Geschätzte Körpergröße zwischen 1,65 - 1,70 Meter;

Von korpulenter Statur;

Trägt ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Hose.

Wann een eng verdächteg Persoun gesäit, soll een den 113 uruffen. D'Police réit dovun of Persounen am Raum Stadbriedemes matzehuelen.