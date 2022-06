Zanterhier ass den Internet gewuess, och hei zu Lëtzebuerg.

Haut gehéiert déi esou genannten Top Level Domain zu eisem Alldag. .COM .DE .FR oder .LU sinn hanner all grousse Firmennimm, awer och staatleche Servicer, ze liesen. Ee vun de populäerste Sitten hei am Land ass ouni Zweiwel den RTL.lu, mee wat war ären éischte .LU-Site, deen dir an de Browser getippt hutt, an ass .LU wierklech déi beschte Léisung, wier .LUX do net besser oder soss eng Kombinatioun?