En ass duerch d’Keess gaangen ouni Saachen am Wäert vun 170€ ze bezuelen, schreift d’Police.

Well et net fir d’éischt ass, dass hien dat wollt maachen, gouf de Mann op Uerder vum Dikrecher Parquet verhaft, an huet um Freideg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.