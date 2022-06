An Zäite vu Krisen an Onsécherheete favoriséiere Konsumenten déi lokal Produkter, sou de Generaldirekter vun der Chambre de Commerce Carlo Thelen.

A Presenz vum Mëttelstandsminister Lex Delles an dem Direkter vun der Chambre des Métiers Tom Wirion kruten 83 Lëtzebuerger Entreprisen de Label "Made in Luxembourg".

PDF: Fannt hei d'Lëscht vun den zertifizéierte Betriber

D'Zuel vun den Demanden, fir dëse Label ze kréien, wier an de leschte Joren an d'Luucht gaangen, huet de Carlo Thelen festgestallt. Dat géing zur Tendenz passen, dass "d'Clienten an d'Fournisseure sech ëmmer méi op hir Identitéit, déi kuerz Distanzen an d'Nohaltegkeet konzentréieren", sou de Minister Delles.

Stand haut kruten iwwer 1.600 Betriber de Lëtzebuerger Label. "Made in Luxembourg" huet als Zil, Produiten a Prestatioune vun Entreprisen ze promovéieren, déi sech am Grand-Duché etabléiert hunn a sech am Ausland profiléiere wëllen.