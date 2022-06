En date du 3 juin 2022, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, a reçu la Première Vice-ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Eminé Dzhaparova pour une réunion de travail. La réunion a principalement porté sur la situation actuelle en Ukraine, le soutien militaire déjà fourni, les besoins actuels des forces armées ukrainiennes et les soutiens prévus de matériel létal et non létal par la Défense luxembourgeoise. La réunion a commencé par un échange de la situation actuelle en Ukraine, d’un point de vue politique, mais également sur le plan sécuritaire et de la défense. La ministre Dzhaparova a souligné que, pour l’Ukraine, l’intégrité territoriale de son pays est un sujet non-négociable. Dans ce contexte, François Bausch a constaté: «Étant donné que nous ne pouvons pas compter sur la Russie d’arrêter son invasion, il est de la plus haute importance que nous soutenions l’Ukraine à améliorer ses capacités à se défendre, y inclus par des armes plus performantes.» Eminé Dzhaparova a remercié le Luxembourg pour avoir été un des premiers États européens à fournir «de manière rapide et sans entraves bureaucratiques» du matériel militaire létal et non létal aux forces armées de son pays. François Bausch, de son côté, a assuré que le Luxembourg continuera à soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour regagner son intégralité territoriale, tout en se concertant avec les États membres de l’UE et les Alliés de l’OTAN, afin de répondre de manière concrète et coordonnée aux besoins exprimés par les forces armées ukrainiennes.